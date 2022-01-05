CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области с 1:30 5 января до полуночи 19 января, пишет Vlast.kz.

Как пишет Orda.kz, вышли следующие указы президента Токаева:

«Указ президента Токаева о введении чрезвычайного положения в городе Алматы

В целях обеспечения безопасности населения города Алматы в соответствии с подпунктом 16) статьи 44 Конституции Казахстана и статьями 4, 5, 6 Закона Казахстана «О чрезвычайном положении» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах города Алматы чрезвычайное положение на период с 01 часов 30 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года.

2. Ввести в городе Алматы на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут.

3. Создать на период чрезвычайного положения комендатуру города Алматы и наделить ее полномочиями, предусмотренными Законом Республики Казахстан «О чрезвычайном положении». Назначить комендантом города Алматы начальника Департамента полиции города Алматы Таймерденова Каната Данияровича.

4. Ввести на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения:

1) усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

2) установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в городе Алматы;

3) обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;

4) ограничить въезд в город Алматы, а также выезд из него;

5) запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;

6) запретить забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц;

7) запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;

8) обеспечить временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.

5. Определить ответственными за осуществление мер, применяемых в условиях режима чрезвычайного положения, комендатуру города Алматы, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Министерство обороны Республики Казахстан, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

6. Генеральному прокурору Республики Казахстан обеспечить соблюдение законности при реализации мер и временных ограничений, установленных настоящим Указом.

7. Правительству Республики Казахстан выделить необходимые средства из резерва Правительства Республики Казахстан для обеспечения режима чрезвычайного положения.

8. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

Указ президента Токаева о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области

В целях обеспечения безопасности населения Мангистауской области, в соответствии с подпунктом 16) статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьями 4, 5, 6 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан, в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан ввести в границах Мангистауской области чрезвычайное положение на период с 01 часов 30 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года.

2. Ввести в Мангистауской области на период действия чрезвычайного положения комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут.

3. Создать на период чрезвычайного положения комендатуру Мангистауской области и наделить ее полномочиями, предусмотренными Законом Республики Казахстан «О чрезвычайном положении».

Назначить комендантом Мангистауской области начальника Департамента полиции Мангистауской области Бактыбаева Жанарбека Тюлебековича.

4. Ввести на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения:

1) усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

2) установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в Мангистауской области;

3) обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;

4) ограничить въезд в Мангистаускую область, а также выезд из нее;

5) запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;

6) запретить забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц;

7) запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;

8) обеспечить временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.

5. Определить ответственными за осуществление мер, применяемых в условиях режима чрезвычайного положения, комендатуру Мангистауской области, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Министерство обороны Республики Казахстан, Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

6. Генеральному прокурору Республики Казахстан обеспечить соблюдение законности при реализации мер и временных ограничений, установленных настоящим Указом.

7. Правительству Республики Казахстан выделить необходимые средства из резерва Правительства Республики Казахстан для обеспечения режима чрезвычайного положения.

8. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания».

Закон Республики Казахстан о чрезвычайном положении предусматривает следующие основные меры и временные ограничения, применяемые при введении чрезвычайного положения:

1. При введении чрезвычайного положения на период его действия предусматриваются следующие основные меры и временные ограничения:

1) усиление охраны общественного порядка, охраны особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

2) установление ограничений на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в местности, где введено чрезвычайное положение;

3) проверка документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;

4) установление ограничений на въезд в местность, где введено чрезвычайное положение, или на территорию Республики Казахстан, а также выезда из них;

5) запрещение или ограничение организации и проведения мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных обрядов, связанных с рождением, свадьбой, смертью;

6) запрещение забастовок и иных способов приостановления или прекращения деятельности юридических лиц;

7) приостановление деятельности юридических лиц, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, а также химически и биологически опасные вещества;

8) эвакуация материальных и культурных ценностей в безопасные районы в случае, если существует реальная угроза их уничтожения, похищения или повреждения в связи с чрезвычайными обстоятельствами;

9) запрещение проведения выборов и республиканских референдумов в течение всего периода действия чрезвычайного положения в местности, где оно введено;

10) приостановление деятельности сетей и средств связи, за исключением правительственной связи.

2. Для обеспечения экономической безопасности страны в период введения чрезвычайного положения и возникшей в связи с этим кризисной ситуации в социально-экономической сфере в соответствии с актами Президента Республики Казахстан могут быть установлены особенности действия налогового, бюджетного, таможенного, банковского, трудового, антимонопольного законодательства, законодательства о здоровье народа и системе здравоохранения, государственных закупках, закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора, валютном регулировании, в сферах социальной защиты граждан, государственного имущества, по вопросам защиты конкуренции, государственного контроля и надзора, реализации международных обязательств страны.

Также предусматриваются следующие дополнительные меры и временные ограничения, применяемые в условиях чрезвычайного положения:

1. В случае введения чрезвычайного положения при наличии обстоятельств, предусмотренных в подпункте 1) пункта 2 статьи 4 настоящего Закона, в местности, где вводится чрезвычайное положение, предусматриваются следующие дополнительные меры и временные ограничения:

1) введение комендантского часа;

1-1) проведение мероприятий территориальной обороны;

2) осуществление контроля за средствами массовой информации посредством запросов обязательных экземпляров печатных изданий и материалов радио- и телепередач;

3) приостановление или прекращение в установленном законодательством Республики Казахстан порядке деятельности политических партий и общественных объединений, которые препятствуют устранению обстоятельств, послуживших основанием для введения чрезвычайного положения;

4) ограничение или запрещение использования копировально-множительной техники, радио- и телепередающей аппаратуры, аудио- и видеозаписывающей техники, а также временное изъятие звукоусиливающих технических средств;

5) установление особого порядка продажи, приобретения и распределения продовольствия и предметов первой необходимости;

6) установление ограничений на осуществление отдельных видов финансово-экономической деятельности физических и юридических лиц, включая перемещение товаров, услуг и финансовых средств;

7) ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установление особого режима оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;

8) временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.

Дополнительные меры и временные ограничения, применяемые в условиях чрезвычайного положения, осуществляются в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

2. В случае введения чрезвычайного положения при наличии обстоятельств, предусмотренных в подпункте 2) пункта 2 статьи 4 настоящего Закона, в местности, где вводится чрезвычайное положение, предусматриваются следующие дополнительные меры и временные ограничения:

1) временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным предоставлением им временных жилых помещений;

2) введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических и противоэпизоотических мероприятий;

3) использование государственного материального резерва в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, привлечение ресурсов юридических лиц, изменение режима их работы и переориентация на производство необходимой в условиях чрезвычайного положения продукции;

4) в случаях, связанных с необходимостью проведения и обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ, привлечение трудоспособного населения и транспортных средств физических лиц для проведения указанных работ с обязательным соблюдением требований трудового законодательства Республики Казахстан.

3. В случае введения чрезвычайного положения при наличии обстоятельств, предусмотренных в подпункте 2) пункта 2 статьи 4 настоящего Закона, в местности, где вводится чрезвычайное положение, в исключительных случаях при отсутствии или недостаточности государственного резерва материально-технических, продовольственных, медицинских и других ресурсов, созданного для обеспечения гарантированной защиты населения, окружающей среды и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществляется реквизиция имущества при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О государственном имуществе».

Протесты против повышения цен на сжиженный газ начались в городе Жанаозен 2 января. Позже к ним присоединились жители Актау, Алматы, Астаны и еще нескольких городов Казахстана. К требованиям о снижении цен позднее добавились лозунги об отставке правительства.

4 января протесты в Алматы вылились в столкновения митингующих с полицией.

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