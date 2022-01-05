В Алматы подожгли полицейские автомашины. Видео

CentralAsia (KZ) - В Алматы на фоне протестов в ночь на 5 декабря подожгли полицейские автомашины.

Порядка 5-6 автомашин пострадали при столкновении полиции и участников митинга.

Алматинская полиция оттеснила участников митинга с площади Республики, применив светошумовые гранаты, но люди после разгона начали собираться в разных частях города и вновь направляются на площадь.

В свою очередь силовики уже подготовились к разгону митингующих.

Протесты в Казахстане начались в Мангистауской области 2 января в городе Жанаозене после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в западных регионах заправляют большинство автомобилей. Солидарность с жанаозенцами выражают жители других городов и регионов.

В Актау – административном центре Мангистауской области – призывы к властям понизить стоимость газа в два раза перешли в политическое русло.

Правительственные чиновники заявили о готовности понизить цены на сжиженный газ со 120 до 85–90 тенге, тогда как протестующие настаивают на снижении как минимум в два раза.

4 января протесты стали распространяться на другие регионы. На этом фоне власти сегодня объявили о намерении снизить стоимость газа до 50 тенге, но в Мангистауской области.

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