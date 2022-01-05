В сети появилось видео, как силовики стреляли в сторону людей на площади в Алматы, - СМИ

CentralAsia (KZ) - В сети появилось видео, как силовики стреляли в сторону людей близ площади Республики в Алматы. Об этом сообщает Orda.kz.

Бойцы ОМОНа, собравшись на пересечении Сатпаева-Желтоксана, начали выпускать светошумовые гранаты в сторону бегущих по улице людей, пишет канал.

Стоять! - было слышно, как кто-то координирует работой бойцов.

Огонь! - приказал он, и раздались громкие выстрелы, после которых в метрах 20 на асфальте зажегся огонь, и появился дым.

За событиями в Казахстане следите в нашем Телеграм-канале @centralasiamedia.

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения