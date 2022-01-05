В Казахстане проходят митинги. Какие города поддержали акции протеста?

CentralAsia (KZ) - В городе Жанаозен 1 января жители массово вышли на митинг. Они были возмущены ростом цен на газ. Цена на газ выросла до 120 тенге.

После жителей Жанаозена с призывом о снижении цены на газ до 60 тенге вышли жители других городов Казахстана.

На сегодня митинги проходят в городах Нур-Султан, Алматы, Курык, Актау, Атырау, Уральск, Актюбинск, Талдыкорган, Тараз, Шымкент, Костанай, Жезкозган, Кызыл Орда, Караганда, Экибастуз, Шу.

Демонстранты перешли от экономических требований к политическим - требуют отставки власти.

Ночью 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алматы и Мангистауской области с 1:30 5 января до полуночи 19 января.

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