Видео — Протестующие прогоняют военную технику с центра Алматы

CentralAsia (KZ) - Протестующие прогоняют военную технику с центра Алматы.

Ранее сообщалось, что в Алматы, где собрались протестующие, ввели бронетехнику. Об этом во вторник, 4 января, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

На окраинах города заметили бронетранспортеры.

Ранее на площади Республики в Алма-Ате протестующие избили полицейского и разгромили машины сотрудников правоохранительных органов. Силовики применяют для разгона протестов светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

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