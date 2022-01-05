Видео — Протестующие прогоняют военную технику с центра Алматы

CentralAsia (KZ) - Протестующие прогоняют военную технику с центра Алматы.
Ранее сообщалось, что в Алматы, где собрались протестующие, ввели бронетехнику. Об этом во вторник, 4 января, сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
На окраинах города заметили бронетранспортеры.
Ранее на площади Республики в Алма-Ате протестующие избили полицейского и разгромили машины сотрудников правоохранительных органов. Силовики применяют для разгона протестов светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
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