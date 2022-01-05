В Алматы и Мангистауской области ввели комендантский час

CentralAsia (KZ) - В Алматы и Мангистауской области ввели комендантский час сообщает пресс-служба Акорды, передает Tengrinews.kz.

«Ввести в городе Алматы на период действия чрезвычайного положения (ЧП) комендантский час с 23.00 до 7.00», - говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева, подписанном в ночь в среду.

Также глава государства распорядился создать на период ЧП комендатуру Алматы и наделить ее полномочиями, предусмотренными законом Республики Казахстан «О чрезвычайном положении». Комендантом Алматы назначен начальник департамента полиции (ДП) Канат Таймерденов.

Также президент распорядился период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения:

1) усилить охрану общественного порядка, охрану важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

2) установить ограничения на свободу передвижения, в том числе, в городе Алматы;

3) проверка документов, удостоверение личности физических лиц, личный досмотр, досмотр при них вещей, транспортных средств;

4) ограничить въезд в город Алматы, а также выезд из него;

5) запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;

6) запретить забастовки и другие способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц;

7) запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;

8) обеспечить временное изъятие у физических лиц и боепасов, ядовитых веществ, а также юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.

«Определить ответственными за осуществление мер, применяемых в условиях режима чрезвычайного положения, комендатуру города Алматы, министерство внутренних дел Казахстана, комитет национальной безопасности Казахстана, министерство обороны Казахстана, министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана», - сказано в указе.

Другим указом Токаев ввел комендантский час на время действия ЧП с 23.00 до 7.00 в Мангистауской области, комендантом назначил начальника ДП Жанарбека Бактыбаева.

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