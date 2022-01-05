Фото — Митинг в Алматы

- Казахстан, происшествия
- 3:52, 05 января 2022
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фото Алмаса Кайсара
CentralAsia (KZ) - На площади Республики в Алматы проходят акции протеста в поддержку жителей Жанаозена о снижении цен на сжиженный газ, к вечеру экономические требования митингующих стали политическими — собравшиеся требуют отставки власти Казахстана.
Силовики применяют для разгона протестов светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В город заехала военная техника.
Президент Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области с 1:30 5 января до полуночи 19 января
Стычки полиции и демонстрантов к 3 часам ночи не завершились.
Vласть о главном опубликовала фотографии с митинга в Алматы.
Фото Zakon.kz
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