В Алматы продолжается разгон протестующих силовиками. Видео

CentralAsia (KZ) - Телеграм-канал опубликовал кадры разгона силовиками протестующих с центра Алматы.

Ранее сообщалось, что протестующие прогоняют военную технику с центра Алматы.

Как пишет телеграм-канал, протестующих вытесняет СОБР.

Вечером 4 января в Алматы, где собрались протестующие, ввели бронетехнику.

На окраинах города заметили бронетранспортеры.

Ранее на площади Республики в Алма-Ате протестующие избили полицейского и разгромили машины сотрудников правоохранительных органов. Силовики применяли для разгона протестов светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

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