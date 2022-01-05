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Протестующие в Алматы расходятся, - СМИ
фото Zakon.kz
фото Zakon.kz

CentralAsia (KZ) -  Около 4:00 протестующие в основном разошлись. Небольшие группы людей ходят по улицам и дворам. С ними работают правоохранители, убеждая разойтись, сообщает корреспондент Zakon.kz.

После того, как митингующих выдавили с площади Республики, часть из них попыталась устроить шествия на прилегающих улицах, но полицейские преследовали их и не позволили организоваться. Очевидцы рассказывают, что в полицейских летели камни, часть демонстрантов разобрали тротуарную плитку.

«Грохот светошумовых гранат прекратился. Людей на улицах практически нет», - пишет агентство.

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