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Протесты в Алматы: В митингующих стреляли резиновыми пулями, - СМИ

CentralAsia (KZ) -  Как сообщил корреспонденту Orda.kz, участник шествия по имени Дидар, в Алматы на проспекте Сейфуллина произошло жесткое столкновение силовиков с группой людей.

«Мы поднимались по Сейфуллина в сторону Аль-Фараби, на пересечение с Тимирязевой у нас было столкновение с нацгвардией. В нас стреляли резиновыми пулями. Слезоточивый газ еще применили. Но их (бойцов Нацгвардии) было меньше, и мы прогнали их», - сказал Дидар.

Журналист спросил, «распространяется видео, на котором горят машины. Это вы подожгли или другие?».

«Тут все бесконтрольно, мы не всех знаем, кто вышел, есть провокаторы. Но мы всем говорим: не поджигайте. Видел, что 2-3 полицейских машин сгорело», - ответил Дидар. По словам Дидара, всего в Алматы на акцию протеста вышли 5-10 тыс. человек.

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