Что предусматривают режим ЧП и комендантский час, введенные в Алматы и Мангистауской области?

CentralAsia (KZ) - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы с 5 января с 01 часов 30 минут на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года.

В связи с введением ЧП, в Алматы и Мангистауской области будет действовать комендантский час с 23:00 до 7:00.

Как пишет Vlast.kz, на период ЧП создается комендатура, которая наделяется полномочиями, предусмотренными законом «О чрезвычайном положении». Комендантом города Алматы назначен начальник департамента полиции города Канат Таймерденов, комендантом Мангистауской области – начальник департамента полиции региона Жанарбек Бактыбаев.

На период действия ЧП:

- будет усилена охрана общественного порядка, охрана особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;

- будет ограничено передвижение граждан, у них будут проверять документы, проводить досмотр находящихся при них вещей и транспортных средств.

Въезд в Алматы и область ограничен, запрещено проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий и забастовок.

Запрещается продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, устанавливается особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции. У физических лиц временно будет изъято оружие и боеприпасы, ядовитые вещества, а у юридических лиц – еще и боевая и учебная военная техника, взрывчатые и радиоактивные вещества.

Для обеспечения режима ЧП правительство выделит средства из своего резерва.

Вечером 4 января в Алматы, где собрались протестующие, ввели бронетехнику. На окраинах города заметили бронетранспортеры. Ранее на площади Республики в Алма-Ате протестующие избили полицейского и разгромили машины сотрудников правоохранительных органов. Силовики применяли для разгона протестов светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Позже опубликовали кадры разгона силовиками протестующих с центра Алматы.

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