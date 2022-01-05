В Уральске начался разгон митингующих. Видео

CentralAsia (KZ) - В Уральске только что разгоняли людей с площади, сообщил 5 января [5 часов утра] журналист Лукпан Ахмедьяров на своей странице в соцсети.
По его словам, военные и полиция применили светошумовые гранаты. «Многих задержали.
Люди бегут с площади. Слышны взрывы светошумовых гранат», - рассказал он.
Сообщается о 20 задержанных.
В 2 часа ночи жители города установили юрту на центральной площади Уральска. Они поддержали акции протеста по стране.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В это же время президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим ЧП в Алматы и Мангистауской области.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения