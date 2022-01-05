В Уральске начался разгон митингующих. Видео

CentralAsia (KZ) - В Уральске только что разгоняли людей с площади, сообщил 5 января [5 часов утра] журналист Лукпан Ахмедьяров на своей странице в соцсети.

По его словам, военные и полиция применили светошумовые гранаты. «Многих задержали.

Люди бегут с площади. Слышны взрывы светошумовых гранат», - рассказал он.

Сообщается о 20 задержанных.

В 2 часа ночи жители города установили юрту на центральной площади Уральска. Они поддержали акции протеста по стране.

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В это же время президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим ЧП в Алматы и Мангистауской области.

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