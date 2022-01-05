Видео — Как прошла ночь в Алматы, где были столкновения протестующих с силовиками?

фото Zakon.kz

CentralAsia (KZ) - КазТАГ опубликовал видео, какой прошла ночью в Алматы, где были столкновения между протестующими и силовиками.

Вечером 4 января в Алматы, где собрались протестующие, ввели бронетехнику.

На окраинах города заметили бронетранспортеры.

Ранее на площади Республики в Алма-Ате протестующие избили полицейского и разгромили машины сотрудников правоохранительных органов. Силовики применяли для разгона протестов светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Протестующие прогоняли военную технику с центра Алматы, но их самих разогнал СОБР.

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