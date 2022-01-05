СМИ Казахстана пишут о возможной отставке правительства

премьер РК Мамин и члены правительства

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев утром планирует объявить об отставке правительства, сообщает Zakon.kz, ссылаясь на свои источники.

Премьер-министром РК является Аскар Мамин.

В Казахстане экономические митинги преобразовались в политические. В ночь на 5 января в 17 городах страны прошли митинги с требованием отставки власти.

Протесты в Казахстане начались в Мангистауской области 2 января в городе Жанаозене после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в западных регионах заправляют большинство автомобилей. Солидарность с жанаозенцами выражают жители других городов и регионов.

Президент Токаев ввёл чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области с 1:30 5 января до полуночи 19 января.

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