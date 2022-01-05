Токаев принял отставку правительства Казахстана, и.о.премьера назначен первый вице-премьер Смаилов

|Продолжение: Мурат Нуртлеу освобожден от должности замглавы Администрации президента Казахстана и назначен первым замглавы КНБ
CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января 2022 года подписал указ о правительстве Казахстана, которым принял отставку правительства.
Временно возложено исполнение обязанностей премьер-министра Казахстана на Смаилова Алихана Асхановича.
Членам правительства Казахстана поручено продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.
Ранее премьером РК был Аскар Мамин.
- Протесты в Казахстане начались в Мангистауской области 2 января в городе Жанаозене после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в западных регионах заправляют большинство автомобилей. Солидарность с жанаозенцами выражают жители других городов и регионов.
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