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Токаев принял отставку правительства Казахстана, и.о.премьера назначен первый вице-премьер Смаилов
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CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января 2022 года подписал указ о правительстве Казахстана, которым принял отставку правительства.

Временно возложено исполнение обязанностей премьер-министра Казахстана на Смаилова Алихана Асхановича.

Членам правительства Казахстана поручено продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.

Ранее премьером РК был Аскар Мамин.

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