Пакистан стремится обучить дзюдоистов в Монголии или Узбекистане

CentralAsia (MNG) - Монголия и Узбекистан находятся в поле зрения Пакистанской федерации дзюдо (PJF) для подготовки своих лучших бойцов в преддверии Игр Содружества, которые должны пройти в Бирмингеме с 28 июля по 8 августа этого года.

«Зарубежное обучение абсолютно необходимо. Мы рассматриваем возможность отправки наших лучших бойцов либо в Монголию для обучения в академии IJF, либо в Узбекистан», - сказал «The News» во вторник вице-президент PJF и медиа-директор Масуд Ахмед.

«Наши борцы должны тренироваться с лучшими тренировками, и мы сможем найти хороших спарринг-партнеров в этих странах. Все зависит от государственной поддержки, и мы обязательно обратимся к правительству с просьбой поддержать нас перед Играми Содружества, где у нас есть хорошие шансы на медали», - сказал Масуд.

На Играх Содружества в Глазго в 2014 году дзюдоист Шах Хуссейн из Японии завоевал серебряную медаль. Он был единственным дзюдоистом из Пакистана, который участвовал в этих Играх. Масуд сказал, что помимо Шаха Хуссейна у них есть несколько борцов, которые могут творить чудеса в Бирмингеме. «Помимо Шаха, у нас есть Кайзер Африди, недавно завоевавший бронзу на юношеском чемпионате Азии и Океании в Бейруте, Хамид Али и Хасиб из HEC, которые блестяще сыграли на недавно проведенном национальном турнире в Пешаваре», - сказал он.

«На этот раз мы хотим отправить в Бирмингем как минимум четырех борцов-мужчин и двух борцов-женщин», - сказал Масуд.

Масуд также призвал правительство помочь PJF как можно скорее провести лагерь для Игр Содружества. «Нам нужен лагерь в ближайшее время, и я надеюсь, что государство нас поддержит», - сказал он. PJF планирует оставить в лагере 16 мужчин и 12 женщин-дзюдоистов.

На вопрос, Масуд сказал, что федерация общалась с российским тренером, но он не обещал его участия.

«Мы будем смотреть на этот вопрос, потому что иностранный тренер важен. Впереди нас ждет несколько важных событий, и нам обязательно понадобится хороший тренер», - сказал Масуд, также бывший секретарь PJF.

Большой проблемой, с которой сталкивается PJF, является весовая категория Шаха Хусейна. Шах, двукратный олимпиец, всю свою карьеру играл в весе до 100 килограммов, в котором он также принимал участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро и Токио-2020. Но теперь он хочет изменить свой вес и снизиться до 90 кг. Сейчас он 120 кг, и ему придется снизить его на 30 кг.

Масуд сказал, что PJF может только дать ему совет относительно его нового решения. «Мы сказали ему, что если он перейдет в весовую категорию 90 кг, ему будет сложно пройти квалификацию на Парижские Олимпийские игры 2024 года, так как ему придется там начинать с нуля. Но он принял решение. Он также полон решимости снизить свой вес. Посмотрим, как пойдет, - сказал он.

Его отец Хуссейн Шах сообщил «The News» из Японии во вторник, что Шаху Хуссейну будет непросто снизить свой вес до 90 кг.

«Возраст тоже имеет значение, и я не думаю, что он сможет опуститься до 90 кг. Я поговорю с ним и посоветую, какой вес ему подойдет. Я думаю, ему нужно придерживаться -100 кг, в которой он так хорошо выступал до сих пор, а также может легко пройти квалификацию на Парижскую Олимпиаду 2024 года», - сказал Хуссейн Шах, единственный пакистанский боксер, завоевавший бронзу на Олимпийских играх 1988 года в Сеуле.

Шах Хуссейн участвовал в национальных соревнованиях, которые завершились в понедельник в Пешаваре, где он выиграл золото как в открытой весовой категории, так и в весовой категории до 100 кг. Он был замечен на видео, с завидной легкостью сбивая своих оппонентов.

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