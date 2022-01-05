Глава Алматы Сагинтаев заявил, что ситуация в городе взята под контроль властей

CentralAsia (KZ) - Глава администрации Алматы Бакытжан Сагинтаев заявил, что обстановка в городе под контролем.

Текст его обращения:

«Уважаемые алматинцы!

Я обращаюсь к вам в связи с непростой ситуацией в городе.

За попытками дестабилизации и экстремистскими действиями стоят провокаторы изнутри и извне.

Силами правопорядка принимаются необходимые меры по стабилизации ситуации, сохранению безопасности, мира и спокойствия Алматы. Сейчас ситуация в городе взята под контроль властей. Производятся задержания провокаторов и экстремистов. Выявляются зачинщики.

Только что, глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в городе Алматы с 5 января с 01:30 на срок до 00:00 19 января 2022 года. Это важное решение для восстановления законности и правопорядка, обеспечения общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан.

В соответствии с законом президентом страны Комендантом города назначен начальник Департамента полиции Алматы генерал К.Таймерденов.

Акимат работает над нормализацией всех сфер жизнедеятельности города.

Наша общая задача – сохранить стабильность и мир в мегаполисе, не подвергать опасности мирных граждан.

Призываю всех горожан, не поддаваться на провокации и беззаконие.

Благодарю всех за поддержку, которую акимат и правоохранительные органы получали в эту непростую ночь, – спасибо за понимание, ответственность, любовь к нашему городу», - говорится в его обращении.

Протесты в Казахстане начались в Мангистауской области 2 января в городе Жанаозене после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в западных регионах заправляют большинство автомобилей. Солидарность с жанаозенцами выражают жители других городов и регионов.

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