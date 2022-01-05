За сутки в Монголии зарегистрировано 585 случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) - За минувшие 24 часа в стране выявлено 585 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 392 тыс. 207.

Из новых случаев 385 человек — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, и 196 были выявлены в регионах страны, и 4 завозных, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 667 пациентов находятся в легком, 1 577 — в тяжелом, 208 — в критическом и 22 — в крайне критическом состоянии. За сутки от коронавируса скончались 3 человека.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии увеличилось до 1 992.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения