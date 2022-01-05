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Ситуация в Алматы в 7 утра 5 января. Видео
Митинг в Алматы.
Митинг в Алматы.

CentralAsia (KZ) -  В Алматы в 7 утра 5 января продолжаются беспорядки. Как сообщают очевидцы, с 6 утра взрывают дымовые шашки и слышны звуки выстрелов светошумных гранат.

Ранее и.о. акима Алматы Бакытжан Сагинтаев заявлял, что в Алматы власти взяли под контроль ситуацию в городе. В городе производятся задержания провокаторов и экстремистов.

Ночью 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алматы и Мангистауской области с 1:30 5 января до полуночи 19 января.

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