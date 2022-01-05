Ситуация в Алматы в 7 утра 5 января. Видео

- Казахстан, политика
- 9:18, 05 января 2022
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- Обновлено: 9:19, 05 января 2022 КыргызчаEnglish
Митинг в Алматы.
CentralAsia (KZ) - В Алматы в 7 утра 5 января продолжаются беспорядки. Как сообщают очевидцы, с 6 утра взрывают дымовые шашки и слышны звуки выстрелов светошумных гранат.
Ранее и.о. акима Алматы Бакытжан Сагинтаев заявлял, что в Алматы власти взяли под контроль ситуацию в городе. В городе производятся задержания провокаторов и экстремистов.
Ночью 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алматы и Мангистауской области с 1:30 5 января до полуночи 19 января.
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