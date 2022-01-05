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Токаев назвал виновных в сложившейся протестной ситуации в Казахстане
фото Zakon.kz
фото Zakon.kz

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране назвал виновных в сложившейся протестной ситуации.

Президент отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности, на Министерстве энергетики, а также компаниях «Қазмұнайгаз» и «Қазақгаз».

Президент подверг критике ход реализации своего поручения, которое он дал в июне прошлого года, ускорить строительство нового завода на базе «КазГПЗ», производящего сжиженный газ в Мангистауской области.

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