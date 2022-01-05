Что происходит в Казахстане? Хронология

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CentralAsia (KZ) - Четвертый день в Казахстане не прекращаются митинги, которые связаны с повышением цен на сжиженный газ.

Почему произошел рост цен на сжиженный газ?



В целях постепенной либеризации рынка сжиженного газа в 2018 году в закон «О газе и газоснабжении» были внесены поправки, предусматривающие поэтапный переход торгов сжиженного нефтяного газа через электронно-торговые площадки, начиная с 2019 года.

В течение 2019-2021 годов начиная с 5%-ных торгов объемы сжиженного газа, реализуемые через ЭТП, увеличивались. И с 1 января 2022 года в соответствии с законом был осуществлен 100%-ный переход торгов газа через товарные биржи.

В результате себестоимость газа для АЗС в Мангистау сложилась в пределах 136 тыс. тенге за тонну или около 80 тенге за литр. Текущая розничная цена в Мангистау составляет от 100 до 120 тенге за литр.

Что потребовали митингующие?

Протесты в Жанаозене начались утром 2 января, когда десятки, а затем сотни людей собрались в центре города с требованием снизить цены на газ с 120 до 60 тенге.

В Жанаозене до поздней ночи люди оставались на улицах, требуя снижения цен на газ, днем они перекрыли центральную улицу в городе, призывая власти ответить на их требования. Во второй половине дня здесь собралось свыше тысячи человек.

Протестующих в Жанаозене поддержали в поселках вокруг города, там также собирались протестующие. Протесты продолжились и 3 января. С утра центральная площадь вновь заполнилась участниками протестной акции.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию и дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности в правовом поле. 3 января премьер-министр Аскар Мамин сообщил, что правительство примет меры по ситуации в Жанаозене.

Агентство по защите и развитию конкуренции начало расследование в отношении владельцев АЗС на предмет ценового сговора. Сообщается, что собственники АЗС Мангистауской области приняли решение о снижении цены на газ с 120 до 85-90 тенге за литр.

Вечером 3 января к протестующим вышел аким Мангистауской области Нурлан Ногаев. Он рассказал о мерах, принятых правительством по снижению цены на сжиженный нефтяной газ. Аким повторил, что цена будет снижена с 120 до 85-90 тенге. Однако митингующие требовали 50 тенге за литр.

4 января на митинги в поддержку мангистаусцев стали выходить и жители других регионов. В частности, акция прошла на месторождении Тенгиз.

Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов на встрече с митингующими объявил, что их требования будут удовлетворены, и цена на газ снизится до 50 тенге.

СМИ начали писать о протестных акциях и в других городах Казахстана, в частности, в Актобе и Атырау. В соцсетях появлялись видео столкновений митингующих и полиции.

Вечером 4 января начался разгон митингующих. После 22:00 в Алматы и в некоторых регионах страны перестали работать мессенджеры.

На площади Республики в Алматы протестующие избили полицейского и разгромили машины сотрудников правоохранительных органов. Силовики применяли для разгона протестов светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестующие прогоняли военную технику с центра Алматы.

Какова реакция властей?

Президент Касым-Жомарт Токаев вечером 4 января обратился к демонстрантам с просьбой не следовать призывам деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве стабильности и единства общества.

«Другие требования социально-экономического характера будут рассмотрены отдельно, в том числе в ходе завтрашнего рабочего совещания в столице», - написал он на своей странице в соцсети.

После Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области с 1:30 5 января до полуночи 19 января.

ЧП введено в связи с серьезной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан в границах города Алматы.

В ночь на 5 января правительство Казахстана ушло в отставку. Исполнение обязанностей премьер-министра Казахстана временно возложено на Смаилова Алихана Асхановича. Членам правительства Казахстана поручено продолжать исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава правительства.

Ранее премьером РК был Аскар Мамин.

Что сейчас происходит в Казахстане?

В Алматы в 7 утра 5 января продолжаются беспорядки. Как сообщают очевидцы, с 6 утра взрывают дымовые шашки и слышны звуки выстрелов светошумовых гранат.

Ранее и.о. акима Алматы Бакытжан Сагинтаев заявлял, что власти взяли под контроль ситуацию в городе. В городе производятся задержания провокаторов и экстремистов.

Касым-Жомарт Токаев провел совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране. Он отметил постепенное выправление ситуации в Алматы и Мангистауской области после введения режима чрезвычайного положения.

Он подчеркнул, что все полномочия по стабилизации ситуации были даны, основная нагрузка лежит на МВД, СОБР и Нацгвардии, которые успешно выполняют свои задачи.

Он также поблагодарил правительственную комиссию, силы правопорядка, акима Мангистауской области за работу по стабилизации ситуации.

Токаев на совещании назвал виновных в сложившейся протестной ситуации. По его словам, особая вина за допущение протестной ситуации в связи с повышением цен на сжиженный газ лежит на правительстве, в частности, на Министерстве энергетики, а также компаниях «Қазмұнайгаз» и «Қазақгаз».

Также по данным СМИ задержан директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене Накберген Тулепов. Он обвиняется в том, что поднял цену на газ без причины. По данному факту проводится досудебное расследование.

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