После введения режима ЧП ситуация в Алматы и Мангистауской области стабилизируется - Токаев

Касым-Жомарт Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране отметил постепенное выправление ситуации в Алматы и Мангистауской области после введения режима чрезвычайного положения.

Он подчеркнул, что все полномочия по стабилизации ситуации были даны, основная нагрузка лежит на МВД, СОБР и Нацгвардии, которые успешно выполняют свои задачи.

Он также поблагодарил Правительственную комиссию, силы правопорядка, акима Мангистауской области за работу по стабилизации ситуации.

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