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Директора газоперерабатывающего завода в Жанаозене обвинили в том, что он поднял цену на газ. Его задержали

CentralAsia (KZ) -  Директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене Накберген Тулепов задержан, сообщает казахское издание Zakon.kz со ссылкой на Агентство финансового мониторинга.

Как говорится в материале, он поднял цену на газ без причины. По данному факту проводится досудебное расследование.

  • Протесты в Казахстане начались в Мангистауской области 2 января в городе Жанаозене после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в западных регионах заправляют большинство автомобилей. Солидарность с жанаозенцами выражают жители других городов и регионов.
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