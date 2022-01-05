Директора газоперерабатывающего завода в Жанаозене обвинили в том, что он поднял цену на газ. Его задержали

CentralAsia (KZ) - Директор газоперерабатывающего завода в Жанаозене Накберген Тулепов задержан, сообщает казахское издание Zakon.kz со ссылкой на Агентство финансового мониторинга.

Как говорится в материале, он поднял цену на газ без причины. По данному факту проводится досудебное расследование.

Протесты в Казахстане начались в Мангистауской области 2 января в городе Жанаозене после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в западных регионах заправляют большинство автомобилей. Солидарность с жанаозенцами выражают жители других городов и регионов.

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