В Казахстане за сутки выявлено 483 случая COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 483 случая коронавируса, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы — 93
- город Нур-Султан — 76
- город Шымкент — 49
- Карагандинская область — 46
- Акмолинская область — 39
- Северо-Казахстанская область — 29
- Кызылординская область — 25
- Павлодарская область — 25
- Атырауская область — 18
- Восточно-Казахстанская область — 16
- Актюбинская область — 14
- Костанайская область — 13
- Алматинская область — 12
- Туркестанская область — 11
- Мангистауская область — 7
- Западно-Казахстанская область — 6
- Жамбылская область — 4
Всего в стране выявлено 990 039 заболевших коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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