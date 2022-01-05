экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане за сутки выявлено 483 случая COVID-19

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 483 случая коронавируса, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы — 93

- город Нур-Султан — 76

- город Шымкент — 49

- Карагандинская область — 46

- Акмолинская область — 39

- Северо-Казахстанская область — 29

- Кызылординская область — 25

- Павлодарская область — 25

- Атырауская область — 18

- Восточно-Казахстанская область — 16

- Актюбинская область — 14

- Костанайская область — 13

- Алматинская область — 12

- Туркестанская область — 11

- Мангистауская область — 7

- Западно-Казахстанская область — 6

- Жамбылская область — 4

Всего в стране выявлено 990 039 заболевших коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Карта — В каких городах Казахстана идут акции протеста?
  • Протесты в Казахстане: В городе Мерке собрались люди в знак поддержки протестующих
  • Сотни протестующих в Алматы возвращаются со стороны площади Астана к площади Республики


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com