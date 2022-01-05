Беспорядки в Казахстане: Задержаны более 200 человек, пострадали 95 полицейских

CentralAsia (KZ) - В результате протестов в Казахстане за нарушение общественного порядка задержаны более 200 человек, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

В результате противоправных действий нанесены телесные повреждения 95 сотрудникам органов внутренних дел, повреждены 37 служебных автомашин. По 13 фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания государственных органов начаты досудебные расследования, говорится в сообщении.

По данным МВД, в городах Алматы, Шымкент и Тараз предпринимались попытки нападения на акиматы, где были выбиты стекла, двери и причинён другой материальный ущерб. Отмечались случаи использования толпой камней, палок, газовых, перцовых баллонов и бутылок с зажигательной смесью. При этом, отдельные группы граждан перекрывали дороги, блокировали движение транспорта, нарушая общественный порядок, покой граждан и систему жизнеобеспечения населенных пунктов.

Органы внутренних дел принимают все необходимые меры по обеспечению безопасности и спокойствия населения, сообщили в МВД.

Протесты в Казахстане начались в Мангистауской области 2 января в городе Жанаозене после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в западных регионах заправляют большинство автомобилей. Солидарность с жанаозенцами выражают жители других городов и регионов.

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