Больше монголов получают бустерные дозы

CentralAsia (MNG) - На сегодняшний день (5 января 2022 г.) первая доза вакцины введена 69,7% населения Монголии, а 66,5% населения полностью вакцинированы. 28,4 процента монголов получили инъекцию ревакцинации.

В то время как многие страны боролись с быстрым распространением высокоинтенсивного дельта-варианта, передача COVID-19 в Монголии резко снизилась, поскольку с февраля 2021 года в стране вакцинировано более половины населения. В Монголии была одна из самых быстрых программ развертывания вакцинации в стране. мире, а к маю 2021 года многие из ограничений на коронавирус были сняты, поскольку количество новых случаев резко сократилось.

Тогда в Израиле начались клинические испытания четвертой прививки от COVID-19. В исследованиях в центре имени Хаима Шибы участвуют 150 медиков-добровольцев. Эксперты изучат, как четвертая доза вакцины BioNTech/Pfizer влияет на число антител и предотвращение заражения SARS-CoV-2.

Что касается Монголии, в частности, первую дозу вакцины получили 2 миллиона 266 тысяч 323 человек, вторую – 2 миллиона 164 тысяч 579 человек.

И 922 тыс. 681 человека (28,4 процент бустерной дозой вакцины от COVID-19.

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