Видео — Что происходит на улицах Алматы

CentralAsia (KZ) - Толпа людей движется по проспекту Раймбека в городе Алматы.

По данным казахских СМИ, на видео запечатлено, как митингующие бегают по проспекту между улицами Момышулы и Саина.

Кроме этого, ранее сообщалось, что здание акимата Алматы отцеплено лёгкой военной техникой и БТР-ами.

В оцеплении находятся люди в военной форме, без вооружения, но с бронежилетами.

Вечером 4 января в Алматы, где собрались протестующие, ввели бронетехнику. Протестующие прогоняли военную технику с центра Алматы, но их самих разогнал СОБР.

Протесты в Казахстане начались в Мангистауской области 2 января в городе Жанаозене после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в западных регионах заправляют большинство автомобилей. Солидарность с жанаозенцами выражают жители других городов и регионов.

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