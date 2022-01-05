Что требуют демонстранты в Казахстане?

Митингующие в Актау

CentralAsia (KZ) - Протесты в Казахстане начались в Мангистауской области 2 января в городе Жанаозене после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в западных регионах заправляют большинство автомобилей.

В ночь на 5 января в других городах страны также прошли акции протеста. На улицы вышли тысячи человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области с 1:30 5 января до полуночи 19 января.

Несмотря на режим ЧП люди выходят на улицы до сих пор. Их требования:

- Снижение цен на продукты питания;

- Снижение цен на ГСМ;

- Снижение возраста выхода на пенсию 58/60 лет;

- Полная отставка правительства;

- Освобождение всех заключенных, задержанных во время демонстрации;

- Повышение заработной платы простому народу;

- Упразднение всех дочерних предприятий национальных компаний;

- Отмена утильсбора;

- Отмена платных дорог для казахстанского автотранспорта;

- Повышение минимальной пенсии;

- Повышение детских пособий;

- Встреча с президентом Касым-Жомарт Токаевым, политические требования.