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Фоторепортаж — Беспорядки и протесты в Казахстане. Как это было?

CentralAsia (KZ) -  Протесты в Казахстане начались в Мангистауской области 2 января в городе Жанаозене после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в западных регионах заправляют большинство автомобилей.

4 января на митинги в поддержку мангистаусцев стали выходить и жители других регионов. В частности, акция прошла на месторождении Тенгиз.

Очаг событий развивается в Алматы. Вечером 4 января начался разгон митингующих. Около 22:00 в Алматы и в некоторых регионах страны перестали работать мессенджеры.

Сегодня, 5 января, беспорядки в Алматы продолжились. По данным очевидцев, с 6 утра взрывают дымовые шашки и слышны звуки выстрелов светошумовых гранат. На 11:00 в Алматы оцепили здание акимиата лёгкой военной техникой и БТР-ами.

Алматы

Актау

Атырау

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