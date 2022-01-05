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Режим ЧП и комендантский час ввели в Алматинской области
фото Zakon.kz
фото Zakon.kz

CentralAsia (KZ) -  Режим чрезвычайного положения (ЧП) и комендантский час ввели в Алматинской области, сообщает КазТаг со ссылкой на пресс-службу Акорды.

ЧП введено в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан в границах города Алматы на период с 01 часов 30 минут 5 января 2022 года на срок до 00 часов 00 минут 19 января 2022 года.

В Алматы и Мангистауской области на период действия чрезвычайного положения введен комендантский час с 23 часов 00 минут до 7 часов 00 минут. Комендантом назначен начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев.

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