экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
И.о. премьера Казахстана поручил доработать план развития газовой отрасли, провести расследование по ценовому сговору при реализации сжиженного газа

CentralAsia (KZ) -  И.о. премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по реализации поручений главы государства. Об этом сообщается на сайте премьер-министра РК.

Смаилов дал ряд поручений по реализации задач, поставленных президентом Касым-Жомартом Токаевым на совещании по социально-экономической ситуации в стране.

Он поручил доработать Комплексный план развития газовой отрасли и ускорить проведение госэкспертизы технико-экономического обоснования строительства завода по производству сжиженного газа в Мангистауской области. Проработать действующие Правила организации и проведения торгов сжиженным газом, перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронную торговую площадку. Соответствующим государственным органам провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий при реализации сжиженного газа. Актуализировать Комплексные планы развития западных регионов — Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Протесты в Казахстане: На улицы вышли жители Алматы (видео)
  • В Алматы полицейские открыли огонь по протестующим резиновыми пулями
  • Видео — Тысячи казахстанцев собрались в Актобе


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com