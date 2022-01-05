И.о. премьера Казахстана поручил доработать план развития газовой отрасли, провести расследование по ценовому сговору при реализации сжиженного газа

CentralAsia (KZ) - И.о. премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по реализации поручений главы государства. Об этом сообщается на сайте премьер-министра РК.

Смаилов дал ряд поручений по реализации задач, поставленных президентом Касым-Жомартом Токаевым на совещании по социально-экономической ситуации в стране.

Он поручил доработать Комплексный план развития газовой отрасли и ускорить проведение госэкспертизы технико-экономического обоснования строительства завода по производству сжиженного газа в Мангистауской области. Проработать действующие Правила организации и проведения торгов сжиженным газом, перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронную торговую площадку. Соответствующим государственным органам провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий при реализации сжиженного газа. Актуализировать Комплексные планы развития западных регионов — Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей.

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