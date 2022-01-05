Нарушившие правила комендантского часа подлежат задержанию, - Генпрокуратура Казахстана

CentralAsia (KZ) - Заместитель Генерального прокурора РК Булат Дембаева обратился к казахстанцам и предупредил об ответственности, передает Zakon.kz.

Он напомнил, что в регионах, где введено чрезвычайное положение, необходимо соблюдать ограничительные меры.

Так, согласно указам президента РК на период действия чрезвычайного положения в местности, где оно введено, предусмотрены следующие основные меры и временные ограничения:

- установлены ограничения на свободу передвижения, в том числе въезд и выезд транспортных средств;

- проверка документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;

- запрещены мирные собрания, забастовки и другие массовые мероприятия.

В качестве дополнительных временных ограничительных мер введен комендантский час с 23:00 до 07:00 часов, запрещена продажа оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, этилового спирта и алкогольной продукции, предусмотрено временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов.

«Согласно статье 20 закона «О чрезвычайном положении», физические лица, нарушившие правила комендантского часа, подлежат задержанию сотрудниками полиции или военными патрулями до окончания комендантского часа, а не имеющие при себе документов, удостоверяющих их личность, — до установления их личности, но не более чем на 48 часов по решению начальника органа внутренних дел или его заместителя», - сказал Дембаев.

Задержанные лица и находящиеся при них вещи и транспортные средства могут быть подвергнуты досмотру.

«Отмечаем, что виновные лица за нарушение указанных требований режима чрезвычайного положения подлежат уголовной и административной ответственности», - дополнил он.

Так, неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти, а также руководство запрещенной забастовкой и воспрепятствование работе организаций в период чрезвычайного положения, влечет уголовную ответственность по статьям 379 и 401 УК РК до 2-х лет лишения свободы.

Распространение в условиях чрезвычайного положения заведомо ложной информации согласно статье 274 УК наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет.

Умышленное уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов, средств передвижения, военной техники или иного военного имущества, совершенное в условиях чрезвычайного положения, предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 12 лет (статья 459 УК).

За нарушение режима чрезвычайного положения, за действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения (статья 478 КоАП), предусмотрен административный арест до 15-ти и 30-ти суток, соответственно.

При этом совершение в условиях чрезвычайного положения уголовных или административных правонарушений является отягчающим обстоятельством (статья 54 УК, статья 57 КоАП) и влечет более строгую ответственность.

«В целях обеспечения законности, руководствуясь статьей 31 закона «О прокуратуре», призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать законные требования сотрудников органов внутренних дел и уполномоченных органов, оказывать им необходимое содействие», - сказал Дембаев.

Также в Генпрокуратуре призывали не распространять информацию, не соответствующую действительности, не поддаваться на провокации и не нарушать режим чрезвычайного положения. Руководствоваться достоверной информацией о текущей ситуации в стране, размещаемой на официальных источниках.

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