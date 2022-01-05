Комендатура Алматы назвала районы, в которых идет операция по обеспечению правопорядка и борьбы с экстремизмом

CentralAsia (KZ) - «В связи с продолжением операции по обеспечению правопорядка и борьбы с экстремизмом, просим автовладельцев планировать свои маршруты в объезд улицы Толе Би, проспектов Райымбека и Абая, а также центра города», говорится в сообщении, передает Оrda.kz.

Комендатура также просит жителей города воздержаться от прогулок и посещений общественных мест на данный момент.

«Органы правопорядка продолжают принимать меры по стабилизации ситуации и обеспечению законности», - говорится в сообщении.

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