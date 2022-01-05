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Аким Мангистауской области призвал митингующих разойтись, взамен он пообещал не привлекать их к ответственности
Нурлан Ногаев
Нурлан Ногаев

CentralAsia (KZ) -  Аким Мангистауской области Нурлан Ногаев обратился к митингующим и призвал их разойтись по домам.

По его словам, ночью указом президента Касыма-Жомарта Токаева был объявлен режим чрезвычайного положения в городе Алматы и в Мангистауской области. Утром президент провел совещание с членами правительства и главами госорганов. Во время собрания было поручено как можно скорее урегулировать ситуацию.

«Просим молодых людей, которые в настоящее время по незнанию, либо по разным причинам участвуют в митингах, разойтись по домам добровольно и не поддаваться на провокации. Если все сейчас уйдут по домам, то в их отношении не будет приниматься никаких мер. Мы обещаем сохранить стабильность страны, здоровье наших граждан и не будем по действующему законодательству привлекать их к ответственности. По поручению главы государства нам нужно сохранить военные объекты и объекты народного достояния. Уважаемые соотечественники, давайте вместе решим эту проблему», - обратился аким Мангистауской области.

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