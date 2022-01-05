В Алматы полицейские открыли огонь по протестующим резиновыми пулями

CentralAsia (KZ) - В Алматы полицейские открыли огонь по протестующим резиновыми пулями и светошумовыми гранатами, передает Orda.kz.

Активисты стояли около пересечения улиц Байтурсынова – Карасай-батыра. Полицейские в полном обмундировании, со щитами, стояли на проезжей части.

Протестующие поднимали руки вверх и просили не стрелять в них, после чего в их сторону последовал выстрел светошумовой гранаты. Осколок её попал в лицо журналисту Orda.kz Беку Байтасу.

Чуть ранее в спину резиновой пулей был ранен сотрудник Orda.kz Леонид Рассказов.

Также КазТАГ сообщает, что столкновения между протестующими и силовиками идут на пересечении улиц Наурызбай баытра и Богенбай батыра в Алматы. Полиция применяет светошумовые гранаты и пытается оттеснить протестующих.

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