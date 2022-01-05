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Россия внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане, - МИД РФ

CentralAsia (KZ) -  Россия внимательно следит за развитием ситуации в Казахстане, в настоящее время данных о пострадавших в республике российских гражданах нет. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.

«Внимательно следим за развитием ситуации в Казахстане. Данных о пострадавших российских гражданах нет», - сообщили в министерстве.

  • Протесты в Казахстане начались в Мангистауской области 2 января в городе Жанаозене после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в западных регионах заправляют большинство автомобилей. Солидарность с жанаозенцами выражают жители других городов и регионов.

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