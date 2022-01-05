В Алматы начался штурм здания мэрии. Видео

CentralAsia (KZ) - В Алматы начался штурм акимата. Около 10 тысяч протестующих пришли на площадь Республики, они вооружились резиновыми дубинками. Силовики обороняются светошумовыми гранатами, передает Оrda.kz.

Задействованы все силы правоохранительных органов, внутренние войска и Национальная гвардия в обеспечении безопасности граждан. Полиция в полном омбудировании. В городах находятся спецтехника и БТР.

Как пишет КазТАГ, митингующие уже не реагируют на светошумовые гранаты, первые ряды демонстрантов подошли уже вплотную к стенам здания городской администрации. В районе площади, по оценке корреспондента КазТАГ, не менее 10 тыс. человек и толпа продолжает прибывать, большая масса людей идет на площадь по улице Байсеитовой.

Президент Токаев призвал проявить благоразумие и не поддаваться провокации изнутри и извне.

«Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым последует наказание. Власть не падёт. Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие», – сообщил президент Касым-Жомарт Токаев.

Позже президент ввёл чрезвычайное положение в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях. А уже утром премьер-министр Аскар Мамин подал в отставку, вместе с ним ушло и правительство. Токаев назначил Алихан Смаилов и.о. премьер-министра, а Ерлана Карина –госсекретарём.

Президент уже провёл совещание и раздал ряд поручений. В частности, урегулировать цены на сжиженный газ, бензин, дизель и продукты питания сроком на 180 дней. Кроме того, Токаев ввёл моратория на повышение коммунальных тарифов и потребовал рассмотреть вопрос субсидирования арендной платы.

Президент отметил, что особая вина за допущение протестной ситуации лежит на правительстве, в частности, на министерстве энергетики, а также компаниях «Қазмұнайгаз» и «Қазақгаз».

А также на год отложили переход на реализацию газа через электронные торговые площадки. Токаев подчеркнул, что «политическое, социальное и экономическое устройство нашего государства останется неизменным».

Как сообщили представители власти, ситуация в Казахстане находится под контролем. Задействованы все силы правоохранительных органов, внутренние войска и Национальная гвардия в обеспечении безопасности граждан. Полиция в полном омбудировании. В городах находятся спецтехника и БТР.

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