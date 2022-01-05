Здание мэрии Алматы захвачено, из здания идет дым. Видео

CentralAsia (KZ) - В акимате Алматы начался пожар. Горит часть фасада у центрального входа.

Пожар - внутри акимата, в помещении на первом этаже, сообщает корреспондент @vlastkz, который работает на площади.

Заместитель акима Ержан Бабакумаров сообщил, что из акимата успели вывести всех сотрудников.

«Штурм был. Вывести всех успели, часть сотрудников работает дистанционно», – коротко сказал он по телефону.

Возле акимата слышны звуки стрельбы, больше похожие на перестрелку - слышны звуки автоматной очереди и одиночных выстрелов. Также взрываются светошумовые гранаты, но уже менее интенсивно, чем ранее.

Также сообщается, что горит здание прокуратуры в Алматы. На месте работают пожарные.

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