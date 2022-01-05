Протестующие в Алматы препятствуют работе скорой помощи, - СМИ

CentralAsia (KZ) - По данным городского управления общественного здоровья, агрессивно настроенные граждане врываются в поликлиники и больницы мегаполиса, где наносят вред имуществу и оборудованию медицинских учреждений, передает Zakon.kz.

Пострадали 5 сотрудников скорой помощи, в том числе 2 водителя и 3 медработника. Пострадавших доставили в стационары города.

Уничтожены 2 машины скорой помощи, в городском кардиоцентре разбиты стекла приемного покоя и клинико-диагностического отделения. У здания ПМСП Алмалинского района зафиксирован акт вандализма.

В Наурызбайском районе перекрыт доступ машине скорой помощи с пациентом к приемному покою ГКБ №7.

Сторонники деструктивных действий останавливают кареты «скорой» и препятствуют госпитализации детей в больницы.

Данные действия мешают оказывать своевременную медицинскую помощь пациентам и ставят под угрозу здоровье и жизни горожан.

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