- Казахстан, происшествия
- 16:18, 05 января 2022
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|Предыстория: Географию режима ЧП расширили. Он введен в Алматы, Мангистауской и Алматинской областях
CentralAsia (KZ) - В Нур-Султане введен режим чрезвычайного положения с 5 по 19 января. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
Ранее режим ЧП был введен на территории города Алматы, Мангистауской и Алматинской областях.
ЧП веден в связи с серьезной и непосредственной угрозой безопасности граждан в целях обеспечения общественной безопасности, восстановления законности и правопорядка, защиты прав и свобод граждан. На период действия чрезвычайного положения введен комендантский ча с 23:00 до 07:00.
Комендантом города назначен начальник Департамента полиции города Нур-Султана Саденова Ержана Сапарбековича.
На период действия чрезвычайного положения введены следующие меры и временные ограничения:
1) усилить охрану общественного порядка, охрану особо важных государственных и стратегических объектов, а также объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирование транспорта;
2) установить ограничения на свободу передвижения, в том числе транспортных средств, в городе Нур-Султане;
3) обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей, транспортных средств;
4) ограничить въезд в город Нур-Султан, а также выезд из него;
5) запретить организацию и проведение мирных собраний, зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий;
6) запретить забастовки и иные способы приостановления или прекращения деятельности юридических лиц;
7) запретить продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установить особый режим оборота лекарственных, наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, а также этилового спирта, алкогольной продукции;
8) обеспечить временное изъятие у физических лиц оружия и боеприпасов, ядовитых веществ, а у юридических лиц временное изъятие, наряду с оружием, боеприпасами и ядовитыми веществами, также боевой и учебной военной техники, взрывчатых и радиоактивных веществ.
- Протесты в Казахстане начались в Мангистауской области 2 января в городе Жанаозене после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в западных регионах заправляют большинство автомобилей. Солидарность с жанаозенцами выражают жители других городов и регионов.
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