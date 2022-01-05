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Протестующие штурмуют алматинскую резиденцию президента

CentralAsia (KZ) -  Несколько тысяч протестующих пытаются сейчас прорваться на территорию Алматинской резиденции президента, сообщает корреспондент Vласти.

«Часть протестующих направилась от здания акимата вверх по проспекту Назарбаева, где пытается прорваться на территорию резиденции президента. Вокруг все в дыму, слышны взрывы светошумовых гранат и выстрелы», - пишет издание.

Протесты в Казахстане начались в Мангистауской области 2 января в городе Жанаозене после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в западных регионах заправляют большинство автомобилей. Солидарность с жанаозенцами выражают жители других городов и регионов.

Днем 5 января в Алматы начался штурм акимата. Около 10 тысяч протестующих пришли на площадь Республики, они вооружились резиновыми дубинками. Силовики обороняются светошумовыми гранатами. Примерно в 15:00 здание мэрии Алматы было захвачено.

Также произошел пожар в здании прокуратуры в Алматы.

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