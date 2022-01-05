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Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков, - комендант Алматы

CentralAsia (KZ) -  В ночь на 5-е января активизировались экстремистские группировки заявил коменданта города Алматы, начальника Департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов, передает «НеХабар».

«В результате их (протестующих) противоправных действий сожжены свыше 120 транспортных средств, в том числе 33 полицейских машин, бригад «скорой помощи», пожарных автомашин. Пострадал бизнес: разбиты 120 магазинов и объектов торговли, 180 предприятий общепита, порядка 100 офисов МСБ. Избито более 500 гражданских лиц, среди которых 130 женщин и стариков», - сказал он.

По его словам, в обеспечении правопорядка задействованы сотрудники органов внутренних дел, правоохранительные органы, военнослужащие Национальной гвардии, а также подразделения Министерства обороны.

Также Таймерденов заявил, что за нарушение требований режима чрезвычайного положения предусмотрена ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

В городе до 19 января введен режим ЧП, за его нарушение предусмотрена ответственность.

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