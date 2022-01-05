В Алматы горит бизнес-центр, где находится филиал партии «Нур Отан»

CentralAsia (KZ) - В Алматы из окон здания, в котором располагается Ауэзовский районный отдел партии «Нур Отан», идет дым.

Кадры с места событий опубликовали в социальных сетях очевидцы.

Правящая партия «Нур Отан» победила на выборах в парламент Казахстана в январе 2021 года. Она набрала 72,09% голосов.

Протесты в Казахстане начались в Мангистауской области 2 января в городе Жанаозене после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в западных регионах заправляют большинство автомобилей. Солидарность с жанаозенцами выражают жители других городов и регионов.

Днем 5 января в Алматы начался штурм акимата. Около 10 тысяч протестующих пришли на площадь Республики, они вооружились резиновыми дубинками. Силовики обороняются светошумовыми гранатами. Примерно в 15:00 здание мэрии Алматы было захвачено.

Также произошел пожар в здании прокуратуры в Алматы.

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