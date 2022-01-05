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МИД России сделал заявление по ситуации в Казахстане
МИД России
МИД России

CentralAsia (KZ) -  МИД России сделал заявление по ситуации в Казахстане.

«Внимательно следим за событиями в братской соседней стране.

Выступаем за мирное решение всех проблем в рамках конституционно-правового поля и диалог, а не через уличные беспорядки и нарушение законов. Именно на это направлены шаги Президента Республики Казахстан К.-Ж.К.Токаева по стабилизации ситуации, оперативному решению существующих проблем, в том числе тех, которые содержатся в законных требованиях протестующих.

Надеемся на скорейшую нормализацию положения в стране, с которой Россию связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, братские, человеческие контакты.

Поддерживаем связь с российскими загранучреждениями в Казахстане. Обстановка вокруг наших дипломатических и консульских миссий остается спокойной. По имеющейся на данный момент информации, пострадавших среди граждан Российской Федерации, находящихся в Республике Казахстан, нет.

Продолжаем внимательно следить за развитием событий», - говорится в заявлении.

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