В Казахстане повсеместно отказывает интернет и мобильная связь

CentralAsia (KZ) - В Казахстане начались перебои с интернетом и мобильной связью, сообщает корреспондент «Медиазоны» в Алматы.

Мобильная связь «никакая», отметил он.

Сайты ряда госорганов Казахстана не доступны из-за рубежа на фоне акций протеста в стране, передают корреспонденты РИА Новости.

В частности, не удается зайти на страницы порталов zakon.kz, tengrinews.kz и vlast.kz, также недоступна страница Sputnik Казахстан.

«В стране не работают основные медиаресурсы, а также многие другие сайты, в том числе официальные страницы госорганов», — пишет «Информбюро» в телеграм-канале.

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