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МИД Турции: Мы верим, что руководство Казахстана преодолеет этот кризис

CentralAsia (KZ) -  Министерство иностранных дел Турции выпустил заявление о протестах, состоявшихся в Казахстане.

«Мы внимательно следим за акциями протеста в Казахстане, которые начались 2-3 января 2022 года и закончились отставкой правительства сегодня утром.

Мы придаем большое значение стабильности дружественного Казахстана. Мы желаем мира и спокойствия братскому казахскому народу. Мы полностью верим в то, что руководство Казахстана преодолеет этот кризис. Мы полагаемся на здравый смысл народа Казахстана и надеемся, что все утихнет в ближайшее время.

Мы желаем нашим казахским братьям и сестрам, пострадавшим в результате инцидентов, в том числе сотрудникам сил безопасности, скорейшего выздоровления», - говорится в заявлении.

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