В Мангистауской области протестующие остановили военный грузовик и разоружили солдат. Видео

CentralAsia (KZ) - В сети распространяется видео, как протестующие остановили военный грузовик и разоружили солдат.

Сообщается, что видео снято в Мангистауской области Казахстана.

2 января в Казахстане начались митинги против повышения цен на сжиженный газ. 4 января митинги начались и в других регионах страны [24 города поддержали акции протеста], но у же с требованием отставки власти.

В Нур-Султане, Алматы, Мангистауской области введены режим ЧП, действует комендантский час. Между гражданскими и силовиками произошли столкновения.

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