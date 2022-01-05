Главред издания Orda рассказала о ситуации в Алматы

CentralAsia (KZ) - Главный редактор издания Orda Гульнара Бажкенова в интервью телеканалу «Дождь» рассказала о ситуации, которая сейчас наблюдается в Алматы.

По ее словам, около часа назад отключился интернет. Тогда протестующие были на площади Республики, собралось около 10 тыс. человек. В Актобе вчера, по ее данным, было 16 тыс. человек.

«Толпа протестующих была агрессивна. Именно в Алматы агрессивные. В Актобе люди подчеркивали, что у них мирный протест, они убирали за собой мусор, были вежливы. А в Алматы и полиция вела себя агрессивно», - рассказала Бажкенова.

По ее мнению, трудно сказать, кто первым проявил агрессию. «В Алматы полиция предприняла попытки остановить. Протестующие собрались возле «Алматы Арена» и двинулись к центру. Полиция останавливала, применяла светошумовые гранаты и толпа вышла из себя. Это было ночью. Также в южных городах начали приезжать люди на машинах. Вот это поведение окружать милиционеров — настолько нетипично для казахстанцев», - сказала она.

Бажкенова рассказала о ситуации в Таразе, которая произошла ночью. «Собрались 2-3 тыс. человек, которые начали штурмовать акимат. Сперва были спокойные мирные протестующие, которые говорили про газ, про цены. Потом появилась толпа молодых ребят, которые вели себя агрессивно», - рассказала она.

По ее словам, протестующих много и там люди с разным социальным статусом. «У них разный бэкграунд. Некоторые протестующие с палками шли и требовали, чтобы не снимали, нападали на журналистов. Хотя обычно они наоборот требуют снимать», - сказала она.

По ее данным, были ранены два журналиста издания Orda. Один из них был ранен светошумовой гранатой, которую кинули в лицо. На другого напали протестующие с требованием не снимать. Полиция начала стрелять резиновыми пулями и попала в спину журналиста.

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