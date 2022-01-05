Протестующие в Алматы начали строить баррикады

CentralAsia (KZ) - В Алматы протестующие начали возводить баррикады, сообщает корреспондент «Медиазоны».

По его словам, митингующие ведут себя агрессивно, некоторые из них пьяны. Они не дают журналистам снимать.

Тем временем в телеграм-каналах распространилось сообщение, что президент Токаев «обсудит вопрос об окончании полномочий парламента». Проверить это не удается — официальный сайт Токаева недоступен даже из-за границы, как и многие казахстанские новостные сайты, включая «Информбюро» и «Казинформ».

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения