экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Протестующие в Алматы начали строить баррикады

CentralAsia (KZ) -  В Алматы протестующие начали возводить баррикады, сообщает корреспондент «Медиазоны».

По его словам, митингующие ведут себя агрессивно, некоторые из них пьяны. Они не дают журналистам снимать.

Тем временем в телеграм-каналах распространилось сообщение, что президент Токаев «обсудит вопрос об окончании полномочий парламента». Проверить это не удается — официальный сайт Токаева недоступен даже из-за границы, как и многие казахстанские новостные сайты, включая «Информбюро» и «Казинформ».

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Протесты в Казахстане: Митингующие в Атырау прорвали оцепление, собираются на площади и перекрывают дороги
  • В 2022 году Таджикистан поставит в Афганистан электроэнергию на $69 млн
  • В Казахстане протестующие устроили погоню за военными грузовиками в степи. Видео


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com