В Атырау есть убитый, - гражданская активистка Тулесова

- Казахстан, происшествия
- 18:56, 05 января 2022
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|Продолжение: Токаев заявил об убитых в ходе митингов
CentralAsia (KZ) - В Атырау есть убитый, сообщила гражданская активистка Асия Тулесова в эфире телеканала «Дождь».
По ее словам, ей несколько минут назад поступила такая информация от активистов из Атырау.
Сама Тулесова была задержана вчера вечером и утром ее отпустили из полиции.
Информация о погибшем пока официально не подтверждалась.
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