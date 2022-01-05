В Атырау есть убитый, - гражданская активистка Тулесова

CentralAsia (KZ) - В Атырау есть убитый, сообщила гражданская активистка Асия Тулесова в эфире телеканала «Дождь».

По ее словам, ей несколько минут назад поступила такая информация от активистов из Атырау.

Сама Тулесова была задержана вчера вечером и утром ее отпустили из полиции.

Информация о погибшем пока официально не подтверждалась.

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